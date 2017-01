9 941 prêts accordés aux particuliers en difficulté en 2011 Contre la précarité, les villes font crédit

Initié en Île-de-France, le microcrédit personnel encadré par la Caisse des dépôts connaît une progression sans précédent. Destiné à financer des dépenses de logement ou de santé, cet outil d’insertion s’étend désormais aux jeunes. Une démarche sociale reprise à présent en Guadeloupe.

Apparu pour la première fois au Bangladesh en 1976, le microcrédit a été longtemps réservé aux pays en voie de développement. Destiné initialement à encourager l’initiative économique, le dispositif est relayé aujourd’hui en France par les villes et les départements sous une dimension sociale. Avec 9 941 prêts accordés en 2011, le microcrédit personnel a enregistré une progression de 26 % par rapport à l’année précédente. Les prêts ont financé à 72,3 % des projets d’emploi et de mobilité, à 12,4 % des besoins de logement, et à 4,5 % des démarches d’éducation et de formation, précise la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en charge du Fonds de cohésion sociale. « La progression enregistrée témoigne d’un réel succès de cet outil de lutte contre l’exclusion bancaire à forte utilité sociale », estime la Caisse, qui publiera en fin d’année les résultats d’une enquête sur les impacts du microcrédit sur l’insertion professionnelle ou sociale, les conditions de vie, la situation budgétaire ou encore l’inclusion bancaire des bénéficiaires. « Ces résultats, encore modestes, traduisent une dimension primordiale du micro- crédit personnel », poursuivent les représentants de l’organisme. « Il s’agit d’un prêt accompagné, c’est-à-dire d’une offre de financement “sur-mesure” qui prend en compte les contraintes et les besoins spécifiques de chaque emprunteur. Cet accompagnement social et financier ne peut, en conséquence, être banalisé », explique encore la CDC.

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle

Preuve de l’engouement suscité par l’initiative, le Crédit municipal de Paris a accordé cette année son 1500e microcrédit personnel. Le programme, élaboré à la demande de la ville, permet de répondre aux besoins de financements ponctuels de personnes qui n’ont pas accès à des crédits classiques, soit environ 10 % de la population, principalement des intérimaires, des bénéficiaires du revenu de solida- rité active (RSA) ou de l’allocation pour adulte handicapé (AAH).

En pratique, le microcrédit personnel repose sur un prêt « accompagné » d’un montant de 300 à 3 000 euros échelonné jusqu’à trente-six mois. Il est destiné à financer des projets personnels (permis de conduire, frais de santé, formations professionnelles, équi- pement ménager…). Les intérêts sont de 4 % (TEG fixe annuel). À l’issue du prêt, les emprunteurs habitant Paris ainsi que les départements et les villes partenaires d’Île-de-France bénéficient d’un remboursement de tout ou partie des intérêts versés. Depuis sa création en 2008, le microcrédit personnel s’est étendu à la Seine-Saint-Denis et à la Seine-et-Marne en 2009, à l’Essonne en 2010 et au Val-de-Marne en 2011. Alternative aux crédits revolving, le programme – qui prévient du surendettement – s’invite à présent dans les DOM-TOM. En Guadeloupe, les habitants en difficulté financière des Abymes, de Pointe- à-Pitre et de Saint-François bénéficient depuis le printemps d’une offre de microcrédit sociale similaire. Si là aussi la CDC se porte garante, une convention doit être signée entre les villes et les deux organismes bancaires impliqués dans le système, le Crédit agricole et la Caisse d’épargne.

« Le microcrédit n’est pas assez soutenu par les pouvoirs publics »

À Orthez, la démarche constitue aussi une première dans les Pyrénées-Atlantiques, même si une aide semblable était déjà proposée aupa- ravant par des associations comme le Secours catholique ou Familles rurales. Un dispositif désormais étendu aux jeunes de 18-25 ans à Nantes, Grenoble et Besançon. L’objectif revendiqué étant de favoriser leur insertion sociale et professionnelle, tout en facilitant l’accès au logement, à la formation, à la mobilité ou encore aux soins médicaux. Au cœur du programme, les centres communaux d’action sociale (CCAS) reconnaissent une « vraie dynamique de croissance » du dispositif. Sénatrice (PS) de Loire- Atlantique, Michelle Meunier ana- lyse: « Le microcrédit est une offre nouvelle à la situation de crise. Le service public s’adapte car les conséquences sociales de la crise vont perdurer longtemps. »

Pionnière du microcrédit en France, l’association pour le droit à l’initiative économique (Adie) déplore néanmoins que cette aide soit trop peu soutenue par les pouvoirs publics. « Le microcrédit rem- plit une mission d’intérêt général en contribuant au combat pour l’emploi et en permettant la création de micro-entreprises qui participent elles-mêmes à la création de richesses. » L’association de regretter que « le micro-crédit accompagné reste sous-utilisé et qu’il ne soit pas davantage soutenu par les pouvoirs publics. »

Ludovic Bellanger

Article paru dans le numéro 450

du mercredi 26 SEPTEMBRE 2012