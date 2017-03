Quand les Françaises réclamaient le droit de vote

Il y a 70 ans, les Françaises votaient pour la première fois, aux municipales des 29 avril et 13 mai 1945. La même année, en octobre, 33 femmes allaient entrer au Palais-Bourbon. Cette victoire des féministes, dans une France en reconstruction, marquait l’aboutissement d’un long combat, ralenti par un véritable blocage institutionnel sous la IIIe République.

Le député Dussaussoy était en avance sur son temps, ce qui n’est pas toujours très bon en politique. Donner le droit de vote aux femmes, même aux seules élections locales : en 1906, l’idée sembla curieuse, prématurée, un brin folle à ces messieurs…

Les pionniers

« Républicain libéral », Paul Dussaussoy savait que son texte faisait suite à plusieurs échecs. Dès 1790, Condorcet avait souhaité la reconnaissance de droits politiques aux femmes propriétaires. Le 29 avril 1793, le conventionnel Pierre Guyomar, élu des Côtes-du-Nord, était bien seul quand il se proclamait « le partisan de l’égalité politique entre les individus », quel que soit leur sexe. La même année, la France révolutionnaire guillotinait Olympe de Gouges, pour qui « la femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également le droit de monter à la tribune »… En 1848, le député fouriériste Victor Considerant réclame le vote des femmes devant le Comité de constitution, sans parvenir à se faire entendre. L’année suivante survient la première candidature féminine : la saint-simonienne Jeanne Deroin se présente aux élections législatives à Paris, mais elle renonce, à cause des moqueries et des poursuites. En 1851, quand le socialiste Pierre Leroux défend en séance publique le suffrage féminin aux élections communales, il ne parvient qu’à soulever l’hilarité de ses collègues. La proposition de 1906, déposée, imprimée, n’aura guère plus de succès. Le député Dussaussoy, mort en 1909, ne verra jamais son texte en discussion dans l’hémicycle.

Le débat de 1919

En 1914, quand la guerre éclate, plus personne ne pense à la proposition Dussaussoy. Or le conflit s’enlise dans l’horreur des tranchées. Les hommes doivent abandonner durablement leur famille, leur métier. Ils font la guerre, pendant plus de quatre ans : une guerre sans précédent, dévastatrice, mécanisée, d’autant plus meurtrière qu’apparaissent les premiers blindés et le cauchemar des bombardements aériens. Pour un homme au front, il faut 10 personnes qui le soutiennent à l’arrière. Dans les campagnes, pour la première fois, ce sont les femmes qui tiennent les exploitations. Dans les villes, on ne s’étonne plus de voir une « factrice », une « conductrice » de tramway, une « contrôleuse »… Des usines entières ne fonctionnent plus que grâce à la main-d’œuvre féminine. Les obus, les bombes qui déchirent l’Europe, ce sont souvent des mains de femmes qui les ont tournés. Quand revient la paix, une société nouvelle se dessine. En Grande-Bretagne, au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Russie, la femme obtient le droit de vote. En France, un slogan commence à courir les rues : « La Française doit voter ! La Française doit voter ! » À l’initiative du jeune député Flandin, on redécouvre la vieille proposition Dussaussoy. Le 8 mai 1919, un débat doit s’ouvrir à la Chambre. Au Palais-Bourbon, ces messieurs sont partagés. Le vote des femmes ? L’idée a fait son chemin, mais il y a la République, l’intérêt supérieur de la République… Dans ce débat complexe, chaque parti a ses réformistes et ses conservateurs. Si des députés s’opposent au vote des femmes au nom de la tradition, de la famille, d’autres invoquent la laïcité : les Françaises, pensent les vieux anticléricaux qui ont connu le petit père Combes, sont encore trop religieuses et risquent d’élire les candidats de l’Église… En outre, plusieurs amendements ont été déposés. Louis Andrieux n’y va pas de main morte : il demande, pour les femmes, le droit de vote intégral, dans les mêmes conditions que les hommes ! Ancien préfet de police, ancien ambassadeur, il en a vu d’autres ! Député depuis 43 ans, vice-doyen de la Chambre, il veut finir en beauté, entrer dans l’Histoire : au nom de l’égalité, mêmes droits et mêmes devoirs pour les hommes et les femmes !

Un blocage institutionnel

La joie des féministes sera de courte durée. Certes, le 20 mai 1919, les députés français accordent, à une large majorité, le droit de vote aux femmes. Mais la loi, pour être applicable, doit être votée identique par les deux chambres. Or le Sénat reste inflexible. Les associations féministes ont beau multiplier les manifestations symboliques, c’est non. À six reprises sous la IIIe République, les députés se prononcent pour le droit de vote des femmes ; à six reprises, le Sénat enterre la réforme. Chaque assemblée, à l’époque, a la totale maîtrise de son ordre du jour. Très démocratique en apparence, cette règle sert en fait à différer indéfiniment les grandes décisions. En 1936, tout paraît possible.

Dans l’enthousiasme du Front populaire, Louise Weiss et les militantes de « La Femme nouvelle » font le siège du Sénat. Elles distribuent des chaussettes sur lesquelles on lit : « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées. » Léon Blum nomme trois femmes dans son gouvernement. Elles n’ont que le titre de « sous-secrétaires d’État », elles ne prennent pas la parole à la Chambre, mais pour la première fois, des femmes sont investies de responsabilités ministérielles. Le 30 juillet 1936, droite et gauche confondues, les députés réclament à l’unanimité le droit de vote des femmes. De nouveau, le Sénat fait la sourde oreille. Quand la République s’effondre, en 1940, le suffrage féminin est toujours dans les limbes. Ce sont les institutions de la France libre qui mettront fin au blocage. Dès le 23 juin 1942 en effet, cette déclaration du général de Gaulle annonce des temps nouveaux : « Une fois l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l’Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. » Le 20 octobre 1943, deux femmes sont nommées à l’Assemblée consultative provisoire d’Alger, Lucie Aubrac pour la résistance intérieure, mais elle ne pourra pas siéger, et Marthe Simard pour les gaullistes Français établis au Canada. Le 24 mars 1944, la Consultative approuve le vote et l’éligibilité des femmes, bientôt proclamés par l’ordonnance du 21 avril 1944. Le 29 avril 1945, les Françaises votent pour la première fois, aux municipales. Viennent ensuite les législatives d’octobre. Le 30 juillet 1946, la communiste Madeleine Braun, vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante, monte au Perchoir. Pour la première fois, une séance est présidée par une femme.

FLORILÈGE DE LA MISOGYNIE EN POLITIQUE

Au nom de la tradition comme de la République, les orateurs furent nombreux à combattre le vote des femmes par des arguments divers. Le principal, d’ordre biologique, est invoqué par Proudhon en 1849, quand la saint-simonienne Jeanne Deroin annonce son intention de se porter candidate aux législatives : « Nous ne comprenons pas plus une femme législateur qu’un homme nourrice. »

Même analyse dans la thèse de droit de Louis-Émile Morlot, qui deviendra député radical-socialiste de l’Aisne en 1896 et, jusqu’à sa mort en 1907, se présentera comme le défenseur du « vieil esprit républicain » et « adversaire déclaré de toutes les réactions, quel que soit d’ailleurs le masque sous lequel elles se dissimulent ».

« En vain prétend-on que l’égalité civile accordée à la femme a pour corollaire nécessaire son émancipation politique. C’est méconnaître absolument le rôle de la femme dans l’humanité. Destinée à la maternité, faite pour la vie de famille, la dignité de sa situation sera d’autant plus grande qu’elle n’ira point la compromettre dans les luttes de forum et dans les hasards de la vie publique. Elle oublierait fatalement ses devoirs de mère et d’épouse, si elle abandonnait le foyer pour courir à la tribune. (…) On a donc parfaitement raison d’exclure de la vie politique les femmes et les personnes qui, par leur peu de maturité d’esprit, ne peuvent prendre une part intelligente à la conduite des affaires publiques. »

Le 22 octobre 1886, c’est au comte de Lévis-Mirepoix que revient la tâche de présenter à ses collègues députés la pétition adressée à la Chambre par la féministe Hubertine Auclert, qui demande « que les femmes célibataires ou veuves soient autorisées à exercer leurs droits de citoyennes ». La conclusion de son rapport est sans appel :

« Pour nous, nous sommes convaincus, avec un de nos moralistes modernes, que si les hommes font les lois, les femmes font les mœurs, et nous croyons que la femme a sa place marquée au sein du foyer domestique et que, fille, épouse ou mère, son principal but, celui qui, loin de l’asservir, l’élève et la rend véritablement belle et chère à l’humanité, consiste précisément dans la pratique des vertus privées à l’aide desquelles elle exerce, dans la famille et, par suite, dans la société, une autorité réelle pour y faire régner l’harmonie et la paix. La commission ne peut donc qu’engager la pétitionnaire à ne pas déserter cette tâche de son sexe et à ne pas se priver du mérite et de l’honneur de travailler ainsi plus efficacement au bonheur de son pays qu’en reproduisant une pétition dont les demandes sont absolument impraticables. En conséquence, la commission ne peut que passer à l’ordre du jour. »

Quant à l’opposition des anticléricaux, elle se fait d’autant plus vive en 1919 que les pertes de la Grande Guerre ont réduit l’électorat masculin. Tel est le raisonnement de Victor Augagneur, député « républicain-socialiste » du Rhône et ancien maire de Lyon, le 8 mai 1919 :

« Nous avons perdu un million et demi d’hommes. Or, les femmes, qui étaient déjà plus nombreuses que les hommes avant la guerre, par le fait d’une loi constante de la natalité, les “électeurs femmes’’, par le fait des pertes en hommes tués à la guerre, seront infiniment plus nombreux que les électeurs hommes. La première fois qu’elles useraient du droit de vote, les femmes seraient en quelque sorte maîtresses des élections. Je viens donc vous dire : renoncez à votre système ou prenez-en un autre. Sur le principe, nous sommes tous d’accord. Mais est-ce le moment de s’aventurer dans ce redoutable inconnu ? »

Nataliste et conservateur, le député du Pas-de-Calais Edmond Lefebvre du Preÿ va combattre frontalement la réforme. Selon le Dictionnaire des parlementaires français, paru en 1967, « il intervient fort opportunément et de façon très documentée ». Qu’on en juge :

« La femme est un ange de douceur, au foyer et dans les hôpitaux, lorsqu’elle y remplit les fonctions qu’elle est appelée à y remplir. Si, sous prétexte d’en faire un être qu’elle ne peut réaliser, une espèce d’homme disgracieux, vous introduisez dans tous les ménages les querelles politiques, vous aurez fait disparaître les qualités de la femme. (…) Et vous voulez que la femme, lorsque le mari rentrera, s’en aille remplir des fonctions publiques, qu’elle s’en aille au club ou à la réunion préparatoire d’élections. (…) Vous voulez qu’elle soit sollicitée à tout instant par les candidats, par les groupements de partis, par les comités, d’aller entendre la bonne parole politique, au lieu de rester chez elle à préparer un intérieur accueillant où son mari se reposera si volontiers. Vous voulez qu’elle aille à toutes ces réunions au lieu de soigner ses enfants. Mais vous le savez, rien, ni la crèche ni le phalanstère ne remplace les soins d’une mère. Où l’enfant peut-il mieux se trouver que dans les bras de sa mère ? (Interruptions à l’extrême gauche.) »

Favorables au vote des femmes, les communistes présentent des candidates aux municipales dans les années 1920 : quelques-unes siégeront brièvement, avant que leur élection soit cassée. À quelques jours des municipales de 1929, voici la lettre qu’adresse le préfet de la Seine aux maires des 80 communes de son département :

« J’ai l’honneur de vous rappeler que, suivant la jurisprudence du Conseil d’État, les suffrages émis au nom de femmes sont nuls. En conséquence il y aura lieu, le jour du scrutin, de ne pas permettre le dépôt, sur les tables réservées à cet effet dans les sections de vote, de bulletins de vote ne comportant que des noms de femmes. Devront bien entendu être admis les bulletins portant à la fois des noms d’hommes et de femmes. La même distinction sera faite lors du dépouillement du scrutin. Les bulletins comportant une liste entièrement composée de noms de femmes seront considérés comme nuls et joints aux procès-verbaux. Ils seront nécessairement déduits du chiffre des votants pour le calcul de la majorité. En ce qui concerne les bulletins comportant une liste composée à la fois de noms d’hommes et de noms de femmes il y aura lieu de tenir pour inexistants les noms de femmes et d’attribuer les suffrages émis au nom d’hommes. Je vous prie de vouloir bien appeler tout particulièrement sur ces différents points l’attention des présidents des bureaux de vote. »

Adversaire déclaré du suffrage féminin dans le débat qui a lieu à la Chambre en 1919, Edmond Lefebvre du Preÿ va devenir ministre de l’Agriculture pendant un an, garde des Sceaux pendant deux mois, ministre des Affaires étrangères pendant cinq jours et sénateur. Au Palais du Luxembourg, le 7 juillet 1932, ses idées n’ont pas changé :

« Allez dans les réceptions diplomatiques, dans les réunions mondaines, dites-moi sérieusement si la femme de France se trouve humiliée parce qu’elle ne vote pas. Non ! Cela ne peut gêner que quelques femmes naturellement aigries, mécontentes, jalouses, qui veulent essayer de devenir des hommes, à leur grand dommage d’ailleurs. En vérité, les femmes de France ne s’inquiètent pas de cette question. »

Député en 1919 et opposé au vote féminin, Léon Bérard siège lui aussi au Sénat en 1936, quand la Chambre, à l’unanimité, approuve le suffrage féminin pour la sixième fois. Son rapport, défavorable, comporte ce morceau de bravoure :

« Les mains des femmes sont-elles faites pour le pugilat de l’arène publique ? Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains de femmes sont faites pour être baisées, baisées dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées… Séduire et être mère, c’est pour cela qu’est faite la femme. »

Toutes ces considérations seront enfin balayées par l’ordonnance du 21 avril 1944 sur les pouvoirs publics, signée du général de Gaulle : « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. »