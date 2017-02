« Lulu la Pilule»

Non, le rôle du médecin n’est pas de dé- partager les femmes et de classer, d’un côté, celles qui auront le droit d’avoir des enfants qui s’appelleraient « désirés » et, de l’autre, celles qui, parce qu’on leur a refusé la pilule, seraient obligées d’accepter des enfants pour ainsi dire « maudits » et qui seraient de pauvres gosses !

Si les couples doivent attendre le moment qui leur semble favorable pour procréer, nul doute que les familles nombreuses deviendront de plus en plus rares, il ne faut pas se le dissimuler. Les enfants, mesdames, messieurs, ne sont pas toujours engendrés par la réflexion et par la raison, mais dans un élan d’amour irrésistible, comme l’exigent la nature et l’instinct de continuité de l’espèce humaine. Or, avec la pilule, ces effusions périront dans le néant. D’autre part, les maris ont-ils songé que désormais c’est la femme qui détiendra le pouvoir absolu d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants en absorbant la pilule, même à leur insu ? (Mouvements divers.) Les hommes perdront alors la ère conscience de leur virilité féconde, et les femmes ne seront plus qu’un objet de volupté stérile. Mais sommes-nous convaincus que cette semi-castration chimique des femmes n’engendrera pas des troubles organiques et psychiques ? De grandes sommités médicales, en particulier l’Académie de médecine, ont déjà tiré la sonnette d’alarme et ont stigmatisé les méfaits que l’usage de la pilule fait déjà apparaître, malgré son emploi encore limité.

Il faut, mesdames et messieurs, laisser à l’amour son mysticisme et sa noblesse. L’étalage éhonté que l’on en fait finit par l’émousser et le déformer. C’est l’une des raisons peut-être de la oraison de certains vices. La pilule va encore favoriser davantage les amours illicites et ébranler les assises de la famille.