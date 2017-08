Simone Veil… Sa mort, il y a quelques jours, a donné lieu à des centaines de photos, d’articles, de reportages, et à une très belle cérémonie aux Invalides. La France est en deuil mais fière d’honorer la grande dame qu’elle fut. Les plus belles vertus lui ont été prêtées : courage, indépendance, sincérité, soutien permanent de la cause des femmes.

Dans son itinéraire de l’enfer à la lumière, elle a, sans cesse, occupé des postes majeurs : ministre, présidente du Parlement européen, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoa, membre du Conseil constitutionnel. Elle a connu tous ceux qui comptent dans le monde. Elle était sans cesse sollicitée pour présider un jury, une manifestation. Elle a représenté la France dans le monde. Mère et grand-mère exemplaire, elle a incarné la perfection. Devenue une icône, il paraît impossible de formuler à son encontre la moindre réserve, le plus petit questionnement. Et pourtant, je vais me hasarder à cet exercice car elle m’a témoigné une affection qui m’autorise tous les écarts.

Elle avait mauvais caractère, et faisait preuve d’un autoritarisme peu justifié. Mais n’est-ce pas la contrepartie obligée du caractère ? Elle aimait avoir toujours raison, et n’écoutait guère les avis divergents lorsqu’elle commentait un événement ou jugeait les uns et les autres. Mais n’avait-elle pas souvent raison ? Elle se montrait indifférente à l’égard de ceux qui ne l’intéressaient pas, mais peut-on s’intéresser à tout le monde ?

À dire vrai, ce que j’ai préféré chez elle c’est l’affection qu’elle savait témoigner à ceux qu’elle aimait. Ce sont ses émotions, ses larmes lors des chagrins qu’elle a vécus qui rappellent qu’elle était une femme comme les autres, et qu’elle a su, comme les autres, faire preuve de faiblesse et de fragilité.