La grande histoire de notre Constitution

La Constitution de 1958 va bientôt fêter ses 60 ans. Tranquillement, car elle a résisté à tout : « suffisamment ambiguë dans sa formulation, elle a su s’adapter à plusieurs époques », rappelle l’historien Jean Garrigues, co-auteur, avec Bénédicte Loubère, d’un documentaire richement documenté sur notre Loi fondamentale. Éclairé par les commentaires de grands spécialistes (les constitutionnalistes Didier Mauss et Pascal Jan, le politologue Bastien François et le président de la Fondation Charles de Gaulle, Jacques Godfrain), ce film décrypte l’histoire, l’esprit et la lettre de cette Constitution taillée par et pour De Gaulle. « La V, une Constitution sur mesure », un film de Bénédicte Loubère et Jean Garrigues (51 minutes) Diffusion sur LCP – Assemblée nationale : le 21 mai à 20h30, le 27 mai à 22h30, le 1juin à 00h30, le 6 juin à 20h30 et 12 juin à 00h30 Voir la bande-annonce